اندماج "فيات" و"بيجو" سيولد 4 أكبر شركة سيارات بالعالم

أعلنت فيات كرايسلر وبي.إس.إيه المصنعة لسيارات بيجو‭‭‭‭ ،‬‬‬‬اليوم الأربعاء، أنهما اتفقتا على اندماج ملزم في صفقة بقيمة 50 مليار دولار ستمهد الطريق إلى تأسيس رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم.



وأعلنت الشركتان متوسطتا الحجم، اللتان لم تقررا بعد اسم شركتهما الجديدة، قبل 6 أسابيع عن خطط للارتباط ستعيد رسم القطاع العالمي، في وقت يواجه فيه مصنعو السيارات تراجعاً عالمياً في الطلب.



ويواجه مصنعو السيارات أيضا تكاليف مرتفعة لتطوير طرز أقل تلويثا للبيئة مع وضع أهداف أكثر صرامة للانبعاثات.



وقالت شركتا السيارات، في بيان، إنه من المتوقع إتمام الدمج بين بي.إس.إيه وفيات كرايسلر خلال 12 إلى 15 شهرا المقبلين.

وفورات سنوية بـ4 مليارات دولار

ويهدف الدمج إلى تحقيق وفورات سنوية في التكاليف قدرها 3.7 مليار يورو (أربعة مليارات دولار) من خلال الدمج بين التقنيات وعبر اتفاقيات شراء مشتركة.



وقبل اكتمال الدمج بين الشركتين مناصفة، ستخفض دونغفنغ موتور جروب الصينية حصتها التي تبلغ 12.2% في شركة السيارات الفرنسية عبر بيع 30.7 مليون سهم لبي.إس.إيه.

صفقة فرنسية إيطالية

وكانت قيمة هذه الحصة 679 مليون يورو (748.4 مليون دولار) عند أحدث سعر إغلاق، وستملك دونغفنغ حصة 4.5% في المجموعة المدمجة.



وأكدت بي.إس.إيه وفيات كرايسلر أن مجلس إدارة الشركة الجديدة سيضم 11 عضواً تُرشح كل شركة 5 منهم.



وسيتولى كارلوس تافاريس رئيس بي.إس.إيه، الذي سيصبح الرئيس التنفيذي للكيان المدمج لمدة 5 سنوات، المقعد الإضافي بالمجلس.