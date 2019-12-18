تحالف استراتيجي بين "فولفو" و"isuzu" يتضمن بيع "يو.دي تركس"

أعلنت "إيسوزو" موتورز اليابانية وفولفو إيه.بي السويدية، اليوم الأربعاء، أنهما اتفقتا على تشكيل تحالف استراتيجي في المركبات التجارية سيتضمن بيع يو.دي تركس التابعة لفولفو إلى إيسوزو.



وقالت إيسوزو وفولفو، في بيان، إنهما ستبحثان فرصا لمزيد من التعاون في أنشطة المركبات التجارية في مناطق ومنتجات بأنحاء العالم مثل شاحنات الخدمة الخفيفة والمتوسطة.

وأشارت فولفو إلى أن قيمة المنشأة ليو.دي تركس تبلغ 250 مليار ين (2.3 مليار دولار).

وأضافت أن العملية سيكون لها تأثير إيجابي على الدخل التشغيلي لمجموعة فولفو بنحو ملياري كرونة سويدية (208 ملايين دولار) وسترفع صافي مركز السيولة لدى المجموعة بمقدار 22 مليار كورنة.