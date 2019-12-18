جدوى للاستثمار: لا تأثير مالياً لحادث "جامعة المعرفة"

أعلنت شركة جدوى للاستثمار عن وقوع حدث يخص أحد عقارات صندوق جدوى ريت السعودية، وهو "مبنى جامعة المعرفة"، وذلك في يوم الثلاثاء 2019/12/17 ، حيث تعرضت الجهة الجنوبية من السور الخارجي لمبنى الجامعة وسقف المواقف الخارجية إلى انهيار، وقد باشرت فرق الدفاع المدني والجهات المعنية الحادث. كما ويتابع مدير الصندوق مع الجهات المعنية كافة التطورات الناتجة عن الحادث.

وأكدت الشركة أن مدير الصندوق لا يتوقع أن يؤدي هذا الحدث إلى أي تأثير جوهري على النتائج المالية للصندوق.

علماً أن الصندوق لديه وثيقة تأمين ضد جميع المخاطر تغطي المبنى والإيجارات.