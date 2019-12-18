شركة برتغالية تشتري 49% من "البابطين فرنسا" بـ3 ملايين يورو

أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات، توقيع مذكرة تفاهم ملزمة مع شركة ميتالوجلفا بخصوص استحواذ شركة ميتالوجلفا البرتغالية على نسبة 49% من حصص شركة البابطين فرنسا إحدى الشركات التابعة في دولة فرنسا، بقيمة 3 ملايين يورو.

واتفق الطرفان على إتمام إغلاق الصفقة خلال شهرين من تاريخ التوقيع بعد استيفاء المتطلبات والإجراءات النظامية من كلا الطرفين.

يذكر أن شركة ميتالوجلفا هي الشريك بنسبة 40% في شركة البابطين ميتالوجلفا المحدودة إحدى الشركات التابعة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات بالمملكة العربية السعودية ومالكي شركة البابطين ميتالوجلفا البرتغالية أعضاء في مجلس إدارة شركة البابطين ميتالوجلفا.

مع العلم أن مذكرة التفاهم مشروطة بموافقة الجهات النظامية بدولة فرنسا كما ستقوم شركة البابطين للطاقة والاتصالات بمراجعة المتطلبات النظامية بالمملكة العربية السعودية.

وجدير بالذكر، أنه بناء على ذلك سيتم التوقف عن توحيد القوائم المالية لشركة البابطين فرنسا مع الشركة الأم بدءاً من العام الحالي.