عمومية "سابك" تقر توزيع أرباح نقدية بـ6.6 مليار ريال

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019، وبلغ إجمالي المبلغ الموزع 6,6 مليار ريال سعودي، بعدد الأسهم المستحقة للأرباح 3,000 مليون سهم وحصة السهم من التوزيع 2.20 ريال سعودي لكل سهم بنسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 22%.

ومن المقرر أن يكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً.