"سنتامين" تتهم "إنديفور" بالمماطلة في الاندماج.. فهل تفشل الصفقة؟

قالت سنتامين المدرجة في لندن، اليوم الأربعاء، إن إنديفور للتعدين لن تتشارك معلومات مهمة لتقدير قيمتها لحين الموافقة على تمديد موعد نهائي للتقدم بعرض إلى سنتامين.

وبموجب قانون الاستحواذ في إنجلترا، أمام إنديفور الكندية حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول للتقدم بعرض ثابت لأصول سنتامين.

من جهتها، أعلنت إنديفور، الاثنين الماضي، أن الشركتين اتفقتا على تقييم جدوى الاندماج، لكن محللين قالوا حينها إن من الواضح أن الشركتين غير متوافقتين تماماً، بحسب ما ورد في "رويترز".

وقالت سنتامين، التي وصفت نهج شركة التعدين الكندية بأنه "عرض غير مرغوب"، إن الشركتين اتفقتا على "تبادل مشترك لمعلومات نافية للجهالة" لكن إنديفور تقول الآن إنها لن تقدم المعلومات ما لم يتم تمديد الموعد النهائي.

وأوضحت شركة التعدين، التي مقرها لندن، في بيان بشأن خطط الاندماج أنها تشعر "بخيبة أمل من أنه على الرغم من مساعيها لانخراط بناء، فإن إنديفور رفضت على نحو متكرر الانخراط بأسلوب ملائم".

وأضافت سنتامين أن مجلس إدارتها يعتقد أنه ينبغي أن تدخل إنديفور في عملية نفي للجهالة متبادلة دون تأخير. ولم ترد إنديفور بعد على طلب من رويترز للتعليق.

ومما يعكس قلق حملة الأسهم، هوت أسهم سنتامين نحو 3% عند الفتح، لكنها عوضت بعض تلك الخسائر ليتم تداولها بهبوط 1% بحلول الساعة 08:50 بتوقيت غرينتش.

وكان السهم قد صعد 15% عندما كشفت إنديفور في بادئ الأمر عن الاقتراح.

وقالت سنتامين إنها ستقرر ما إذا كانت ستسعى لتمديد الموعد النهائي بعد مراجعة أي معلومات من إنديفور.