الراجحي ريت يجمع 116.6 مليون ريال عبر الاكتتاب في زيادة أصوله

أعلنت شركة الراجحي المالية أن نسبة تغطية الطرح العام المتعلق بزيادة إجمالي قيمة أصول صندوق الراجحي ريت بلغت 78.63%، بعد أن بلغ عدد الوحدات المكتتب بها 13 مليونا و251 ألفا و754 وحدة، من إجمالي 16 مليونا و853 ألفا و933 وحدة جرى عرضها خلال الطرح الذي أُغلق الاكتتاب به اليوم، بعد أن جرى فتح باب المشاركة به يوم الخميس الماضي.

وأوضحت الشركة، في بيان لسوق المال السعودية "تداول"، اليوم الخميس، أن عدد المشتركين في الطرح بلغ 16.031 ألف مشترك، وبلغ إجمالي قيمة ما سددوه نحو 116 مليونا و615 ألفا و435.2 ريال سعودي.

وأشارت إلى أن مدير الصندوق سيقوم بإكمال تخصيص الوحدات خلال 15 يوماً من تاريخ إقفال فترة الطرح.

وقالت الشركة إن مدير الصندوق سيقوم بعملية الاستحواذ على ثلاثة عقارات تعليمية من شركة الخليج للتدريب والتعليم من خلال إصدار وحدات جديدة من صندوق الراجحي ريت كإشتراك عيني وسداد المبلغ المتبقي نقدا من خلال المبلغ المتحصل عليه من عملية الطرح العام والتسهيلات المصرفية المتوافقة مع الضوابط الشرعية.