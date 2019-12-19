تويوتا تدفع 233 مليون دولار مقابل تشغيل محطة استقبال سيارات في مصر

قالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن تحالفاً تقوده تويوتا تسوشو، الوحدة التابعة لمجموعة تويوتا اليابانية، وقع عقداً، اليوم، لتشييد وتشغيل "محطة دحرجة سيارات ومركبات" في ميناء شرق بورسعيد في مصر.

وأضافت، في بيان صدر اليوم، أن التحالف الذي يضم أيضاً بولوريه لوجيستيك، ونيبون يوشن كايشا، سيقوم بتطوير وتشغيل رصيف ميناء بطول 600 متر ومحطة على مساحة 270 ألف متر مربع لاستيراد وتصدير وإعادة شحن السيارات "للأسواق والموانئ للدول المجاورة".

وقال رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، يحيى زكي، إن الكونسورتيوم سيستثمر 150 مليون دولار في المعدات والبنية التحتية، لتتمكن المحطة من التعامل مع 800 ألف سيارة سنوياً، إضافة إلى 233 مليون دولار سنويا مقابل امتياز التشغيل.

يأتي هذا الاتفاق في ظل مساعي الحكومة المصرية لتحويل الميناء إلى مركز رئيسي لإعادة الشحن، وهو ما يعني أن السلع ستمر عبر الميناء في الطريق إلى وجهات أخرى.