دانة غاز: قطعنا شوطاً كبيراً لخفض المديونية وملتزمون بالتوزيعات

أكد باتريك ألمان، الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز"، التزام الأخيرة بالمحافظة على توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين في المستقبل، موضحاً أن القرار النهائي بشأن قيمة التوزيعات يعتمد على الأداء التشغيلي للشركة ومتانة مركزها المالي واحتياجاتها التمويلية.

وأشار ألمان إلى أن الشركة حصلت على موافقة المساهمين وهيئة الأوراق المالية والسلع، لإعادة شراء 10% من أسهمها، ما يقارب من 690 مليون سهم. وأضاف "نرى أن السهم يتداول حالياً عند قيمة أقل من القيمة العادلة له، وحتى اليوم، قامت الشركة بإعادة شراء ما يقرب من 19 مليون سهم بمعدل سعري 0.94 للسهم الواحد".

وتابع: "بالنسبة للتوزيعات، ففي مايو الماضي، قامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية للعام الثاني على التوالي، إذ شكلت توزيعات العام الماضي نحو 5.5% من رأس المال، وهو الحد الأعلى المسموح من التوزيعات، حسب اتفاقية الشركة مع حملة الصكوك، ويشكل ذلك عائد 6.25% عند الأخذ بعين الاعتبار سعر السهم الحالي".

وبشكل عام، أعلن مجلس الإدارة نيته المحافظة على التوزيعات النقدية في المستقبل، ولكن أي قرار نهائي بهذا الشأن سوف يعتمد في المقام الأول على الأداء التشغيلي لـ"دانة غاز" ومتانة مركزها المالي واحتياجاتها التمويلية".

وأضاف ألمان أن الشركة قطعت أشواطاً كبيرة لخفض المديونية وتسديد جميع القروض المترتبة عليها، حيث جرى تخفيض قيمة الصكوك من 700 مليون دولار إلى أقل من 400 مليون دولار، كما تقلصت نسبة المرابحة المدفوعة، ما عزز ربحية الشركة من خلال تقليص تكلفة التمويل بأكثر من 70%، وبيّن أن الشركة تدرس حالياً جميع البدائل والخيارات التي تمكنها من سداد الصكوك عند موعد الاستحقاق، وفقاً لما نقلته صحيفة "البيان".

وأكد ألمان أن المراجعة الاستراتيجية لأصول الشركة في مصر تأتي بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من محفظة الأصول الاستثمارية، لاسيما أن تلك الأصول تتميز بجودتها العالية وانخفاض تكلفة الإنتاج، مشيراً إلى أن الشركة تلقت عدداً من العروض لبيع أصولها، وأنها بصدد دراستها وتقييمها في الوقت الراهن.

وأوضح أن إنتاج المجموعة ارتفع بنسبة 8% إلى 68100 برميل نفط مكافئ يومياً، مدفوعاً بزيادة الإنتاج في إقليم كردستان العراق، لافتاً إلى أن "دانة غاز" تخطط لرفع إنتاجها في كردستان العراق إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 900 مليون قدم مكعبة يومياً بحلول 2023، إلى جانب خطتها التوسعية التي تتضمن إضافة خطين لإنتاج الغاز تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما 250 مليون قدم مكعبة يومياً.

أداء قوي

وقال ألمان: "حققنا أداءً قوياً خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري على الصعيدين التشغيلي والمالي، وارتفع صافي الأرباح 246% إلى 521 مليون درهم، مقارنةً بـ149 مليون درهم في ذات الفترة من العام الماضي، كما نما الدخل من بنود أخرى إلى 462 مليون درهم نتيجةً لقيد أصول مالية مرتبطة بالاحتياطيات واستحقاقات تعاقدية أخرى.

وتحققت هذه النتائج وسط قيد مخصصات بقيمة 220 مليون درهم، ترتبط بحقل "ميراك-1" في مصر، الذي تم حفره في الربع الثالث من العام الجاري، ولكن تبيّن عدم احتوائه على كميات تجارية من الهيدروكربونات".

وأضاف: "من المهم النظر إلى صافي الأرباح التشغيلية التي تتحقّق من عملياتنا المستمرة، فعند استثناء جميع البنود غير المتكررة، فإن صافي الأرباح ارتفع 187% إلى 69 مليون دولار، مدفوعاً بزيادة الإنتاج في إقليم كردستان العراق في أعقاب اكتمال مشروع التوسعة والتطوير بالإقليم في أكتوبر 2018، والذي أضاف 20 مليون دولار إلى إيراداتنا في النصف الأول، إلى جانب تحقيق وفورات في تكاليف الصكوك، واستلام تعويضات عن تكاليف إجراءات التحكيم".

مستحقات نقدية

وعلى صعيد تحصيل المستحقات النقدية، أفاد ألمان بأن حصة "دانة غاز" من الدفعات في إقليم كردستان العراق، والتي قامت شركة "بيرل" بتحصيلها، بلغت 433 مليون درهم، منوهاً إلى أنها بلغت في مصر 308 ملايين درهم، وقال: "تمكنا من تحصيل دفعات مستحقة بقيمة 385 مليون درهم، ما مكّنا من تقليص مجموع مستحقاتنا غير المدفوعة إلى 436 مليون درهم، ما يمثل انخفاضاً 43% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".

وحول حجم الإنتاج حالياً من النفط المكافئ، قال: "ارتفع معدل إنتاج المجموعة بنسبة 8% إلى 68100 برميل نفط مكافئ يومياً، مدفوعاً بزيادة الإنتاج في إقليم كردستان العراق".

وفيما يتعلق بخطط الشركة بخصوص الصكوك، أضاف: "قطعنا أشواطاً كبيرة نحو تخفيض المديونية، حيث تم تسديد جميع القروض المترتبة عليها، وخفضنا قيمة الصكوك من 700 مليون دولار إلى أقل من 400 مليون دولار، فيما تمكنّا من تقليص نسبة المرابحة المدفوعة، الأمر الذي كان له أثر إيجابي على ربحية "دانة غاز" من خلال تقليص تكلفة التمويل بأكثر من 70%".

شراء وتوزيعات

وعن خطط "دانة غاز" لإعادة شراء الأسهم والتوزيعات النقدية، ذكر ألمان أن الشركة "حصلت على موافقة المساهمين وهيئة الأوراق المالية والسلع، لإعادة شراء 10% من أسهمها، ما يقارب من 690 مليون سهم، حيث نرى أن السهم يتداول حالياً عند قيمة أقل من القيمة العادلة له، وحتى اليوم، قامت الشركة بإعادة شراء ما يقرب من 19 مليون سهم بمعدل سعري 0.94 للسهم الواحد".

وتابع: "بالنسبة للتوزيعات، ففي مايو الماضي، قامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية للعام الثاني على التوالي، إذ شكلت توزيعات العام الماضي نحو 5.5% من رأس المال، وهو الحد الأعلى المسموح من التوزيعات، حسب اتفاقية الشركة مع حملة الصكوك، ويشكل ذلك عائد 6.25% عند الأخذ بعين الاعتبار سعر السهم الحالي".