كهرباء السعودية للعربية: العدادات الذكية تبرز إمكانياتنا

وقعت شركة الكهرباء السعودية عقود تنفيذ مشروع العدادات الذكية، بما يشمل تركيب 10 ملايين عداد كهربائي ذكي لجميع المشتركين في المملكة.

وفي هذا السياق، تحدث الرئيس التنفيذي لـ "السعودية للكهرباء"، فهد السديري، في لقاء مع العربية، عن أهمية المشروع لقطاع الكهرباء في المملكة، قائلاً إن "مشروع العدادات الذكية يبرز جهود وإمكانيات الشركة".

ووصف هذا المشروع بـ"الفرصة الكبيرة" لمنظومة قطاع الكهرباء بقيادة وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، شاكراً جهوده في متابعة جميع مراحل الدراسات التي نفذت خلال فترة 6 إلى 9 أشهر الماضية، وتقديمه الدعم اللازم لتمكين الشركة من تحقيق هذا الهدف.