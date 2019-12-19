"السعودية للكهرباء" توقع عقود مشروع العدادات الذكية

كشفت الشركة السعودية للكهرباء أنها ستوقع، اليوم الخميس، عقود مشروع العدادات الذكية الذي يشمل تركيب 10 ملايين عداد ذكي لجميع المشتركين في السعودية.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، أن قيمة العقد 9.56 مليار ريال، وأن مدة العقد 3 سنوات و3 شهور.

وأشارت إلى أن العقد يتضمن توريد وتركيب العدادات الذكية وملحقاتها (شاملة التشغيل والصيانة).

كما نوّهت إلى أنه من المتوقع أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة فور الانتهاء من المشروع.

وبينت الشركة أنه سيتم توريد 3.5 مليون عداد من قبل المصانع المحلية، وسيكون ثلث قيمة المشروع من المحتوى المحلي.