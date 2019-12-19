"القلعة" تتحول إلى الخسائر بالربع الثالث رغم ارتفاع الإيرادات

أظهرت نتائج أعمال شركة "القلعة" المصرية، أنها تكبدت خسائر بقيمة 395.3 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2019 مقابل صافي أرباح بقيمة 158.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، والذي تضمن تسجيل أرباح غير نقدية ناتجة عن رد مخصصات إلى جانب استبعاد الالتزامات التشغيلية المتعلقة بشركة أفريكا ريل وايز.

وخلال أول تسعة أشهر من عام 2019، سجلت الشركة صافي خسائر بعد خصم حقوق الأقلية بقيمة 744.4 مليون جنيه.

وأعلنت ارتفاع إيراداتها المجمعة إلى 3.9 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2019، وهو نمو سنوي بمعدل 21% بفضل الأداء القوي لقطاعي الطاقة والإسمنت، ومدعومة بنمو نتائج قطاع الأغذية. لكن خلال أول تسعة أشهر من عام 2019، ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي بنسبة 16% لتسجل 11.1 مليار جنيه.

وأرجعت الشركة ارتفاع الإيرادات إلى نمو الإيرادات الأداء القوي لشركة طاقة عربية، والتي ارتفعت إيراداتها بمعدل سنوي 30% خلال الربع الثالث من عام 2019، بالإضافة إلى ارتفاع المساهمة الإيجابية لقطاع الأسمنت في ضوء نمو إيرادات مجموعة أسيك القابضة بمعدل سنوي 60% خلال الربع الثالث من العام الجاري بفضل تضاعف إيرادات مصنع أسمنت التكامل في السودان حوالي ثلاث مرات لتسجل 403.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

ويعكس النمو القوي لإيرادات مصنع أسمنت التكامل تضاعف حجم المبيعات، مصحوبًا بارتفاع أسعار الأسمنت وتحسن أسعار صرف الجنيه السوداني بعد التحديات السياسية والأمنية التي شهدها السوق السوداني. وارتفعت أيضًا إيرادات مجموعة جذور التابعة للقلعة في قطاع الأغذية بمعدل سنوي 15% خلال الربع الثالث من عام 2019، بفضل استمرار ارتفاع إيرادات شركة مزارع دينا والشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان.

وساهمت هذه التطورات في الحد من أثر تراجع إيرادات شركة أسكوم التابعة للقلعة في قطاع التعدين بمعدل سنوي9% خلال الربع الثالث من عام 2019، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات قطاع النقل واللوجيستيات بنسبة سنوية 6%، وكذلك انخفاض إيرادات قطاع الطباعة والتغليف بمعدل سنوي 21% خلال نفس الفترة.

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، الدكتور أحمد هيكل، إن مشروع الشركة المصرية للتكرير، في ضوء وصول المشروع يعمل حاليا بنحو 85% من طاقته الإنتاجية، وحتى نوفمبر 2019 نجح في توريد 1.1 مليون طن تقريبًا من المنتجات البترولية المكررة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول، بالإضافة إلى بيع 129 ألف طن من فحم الكوك و15 ألف طن من الكبريت إلى شركات تصنيع الإسمنت والأسمدة.

وأوضح أن المشروع يحقق حاليًا هامش أرباح من أنشطة التكرير تعادل قيمته 3 مليون دولار يوميًا عند العمل بكامل الطاقة الإنتاجية، علمًا بأن الإدارة تتوقع نمو هامش أرباح أنشطة التكرير فور تجاوز مجموعة من العقبات ببعض وحدات المشروع.

وذكر أن الشركة نجحت في الحفاظ على نمو الإيرادات بفضل التوسع القوي بأنشطة شركة طاقة عربية، والتي نجحت في زيادة عدد المنازل التي قامت بربطها بشبكة الغاز الطبيعي وبما يتوافق مع أهداف الإدارة لربط 150 ألف منشأة بنهاية العام الجاري.

وأضاف أن "طاقة عربية" أحرزت تقدم ملحوظ بخطتها للتوسع بشبكة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، بينما حققت محطة الطاقة الشمسية التي تم إطلاقها خلال العام الجاري أرباحًا تشغيلية قياسية.

ولفت "هيكل" إلى قطاع الأسمنت، في ضوء تفاؤل الإدارة باستقرار المشهد السياسي في السودان وتحسن أسعار صرف الجنيه السوداني، حيث انعكس مردود تلك المستجدات في نمو الإيرادات والأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لمصنع أسمنت التكامل خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وانخفضت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 6% لتبلغ 278.4 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2019، وهو ما يعود إلى تراجع الأرباح التشغيلية لمجموعة أسيك القابضة بمعدل سنوي 39% خلال نفس الفترة، نظرًا لتباطؤ أداء أنشطة الإنشاءات وإدارة المصانع.

فيما شهدت شركة طاقة عربية نمو الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 79% خلال الربع الثالث من عام 2019، بفضل التوسع بجميع أنشطتها، بالإضافة إلى المساهمة الإيجابية لتشغيل محطة الطاقة الشمسية في بنبان بمحافظة أسوان.