"إيرباص" تحلق في مبيعاتها.. و737 ماكس "تنغص" على بوينغ

كشفت "إيرباص" أنها بصدد تسجيل زيادة في دفتر طلبياتها هذا العام لا تقل عن 20% مقارنة مع عام 2018، ليتجاوز عدد الطلبيات الألف طلبية.

وفاقت مبيعات إيرباص التسليمات في شتى منتجاتها الرئيسية، وذلك بفضل عوامل منها طلب قوي في آسيا.

ومن المتوقع أن تتفوق إيرباص على بوينغ في الطلبيات، وعلى غير المعتاد في التسليمات أيضا هذا العام، مع استمرار وقف تشغيل الطائرة Boeing 737 Max التي جمدت الشركة إنتاجها حديثا.

موضوع يهمك التقطت الأسهم الأوروبية أنفاسها بعد صعود قياسي يوم الثلاثاء في الوقت الذي تأثرت فيه الأسهم البريطانية سلبا جراء تحذير... ماذا حصل لسهم "إيرباص" بعد تعليق إنتاج "بوينغ" ماكس؟ أسواق المال

وأفضى إطلاق النسخة الجديدة طويلة المدى من طراز إيرباص الرئيسي A321 متوسط المدى إلى حصيلة أكبر من المتوقع لصانع الطائرات الأوروبي.

وتواجه بوينغ وشركات الطيران العالمية معضلتين في الوقت الحالي، استبدال الطلبيات الكبيرة بالإضافة إلى إيجاد حل للطائرات المسلمة والمعلقة عن الطيران منذ مارس الماضي، والتي وصل عددها إلى 387 طائرة مما يضع ضغطا ماليا كبيرا على بوينغ بعد إسقاطها الطائرة... من حساباتها.

تتصدر هذه الشركات SOUTHWEST AIRLINE الأميركية بـ280 طائرة، تسلمت 31 طائرة منها فقط.

- فلاي دبي، 251 طائرة من طراز 737 ماكس، تسلمت منها 14 طائرة.

- lion air، طلبات بـ201 طائرة، تسلمت منها 17 طائرة.

- Viet JET Air ، طلبات بـ200 طائرة، لم تتسلم منها أي طائرة.

- united airline، طلبات بـ137 طائرة تسلمت منها 14 طائرة.