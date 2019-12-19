"بي سي آي" توصي بتوزيع أرباح سنوية بـ27.5 مليون ريال

أعلنت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي" بتوصيات مجلس إدارة شركة في اجتماع للجمعية العامة لمساهمي الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2019 بـ27,5 مليون ريال، بعدد الأسهم المستحقة للأرباح 27,5 مليون سهم وحصة السهم من التوزيع 1 ريال لكل سهم.

وأوضحت الشركة أنه سيكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، والذي سيتم تحديده بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

وسوف يتم الإعلان عنه لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.

وأضاف بيان الشركة أن أرباح المستثمرين غير المقيمين بالمملكة ستكون خاضعة للضريبة المستقطعة بمقدار 5% عند تحويل تلك الأرباح أو إيداعها في حساباتهم المصرفية وذلك وفقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.