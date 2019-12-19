"كلارينت" تبيع وحدة دهانات بـ1.6 مليار دولار لشركة أميركية

وافقت "شركة بولي وان كورب" الأميركية على شراء وحدة تابعة لشركة "كلارينت إيه جي" السويسرية بقيمة تبلغ 1.56 مليار دولار، بهدف التوسع في سوق الدهانات البلاستيكية المستخدمة في دهان أجزاء السيارات والتغليف.

وتمتلك شركة "سابك" السعودية 24.9%، من شركة كلارينت.

ووفقا لبيان اطلعت عليه "العربية نت"، فإن الشركة الأميركية تتوقع تحقيق وفر في التكلفة يقدر بنحو 60 مليون دولار بعد إتمام عملية الاستحواذ، وهو ما يضيف 85 سنتا لربح السهم المعدل.

وقال العضو المنتدب لشركة بولي وان، روبيرت باتريسون، إن هذا الاستحواذ يعد نقطة تحول للشركة. وقالت الشركة إن 85% من أرباحها ستكون نابعة من المواد الكيميائية المتخصصة التي تتمتع بهوامش ربحية أعلى، كما أنها أقل تأثرا بالدورات الاقتصادية.

وجرى التوصل لهذا الاتفاق بدون أي تعقيدات، في ظل تباطؤ السوق وسط تراجع في صناعة السيارات، وستدفع بولي ون سعرا للسهم بما يعادل 11.1 مرة لمضاعف الربحية خلال الـ 12 شهر.

وتوقعت الشركة إتمام الصفقة في الربع الثالث 2020.



واقترح مجلس إدارة الشركة القيام بتوزيعات استثنائية للأرباح بقيمة 3.06 دولار للسهم بقيمة إجمالية تصل 1.02 مليار دولار.

ومن المفترض أن يناقش المساهمون مقترح مجلس الإدارة في الاجتماع القادم والذي سيعقد في 30 مارس 2020.

كانت "سابك" السعودية اشترت نحو 83 مليون سهم في شركة كلارينت، التي تمثل حصة شركتي 40 نورث وكورفيكس في كلارينت لتصيح أكبر مالك في الشركة بـ24.9%.