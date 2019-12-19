رئيس STC يتحدث للعربية عن السمة التجارية الجديدة للشركة

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي)، عن إطلاق السمة التجارية الجديدة للشركة، والشركات التابعة لتتوافق مع استراتيجية الشركة فيما يتعلق بالتحول الرقمي.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن تساهم السمة الجديدة في تعزيز قيمة العلامة التجارية لـ"stc" كأحد أغلى العلامات التجارية بالشرق الأوسط.

وبينت أنه تم تغيير اسم التداول للشركة باللغة العربية على موقع السوق المالية السعودية (تداول) من (الاتصالات) إلى (اس تي سي).

كما أشارت إلى أنه تم كذلك تغيير مسمى كل من شركة "فيفا الكويت" وشركة "فيفا البحرين" إلى "stc" وذلك بشكل موحد ومتزامن مع إطلاق السمة التجارية الجديدة للشركة.

وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة ناصر الناصر، في لقاء مع العربية، أن هذا الإطلاق هو داعم لرقمنة الشركة وتمكين التحول الرقمي.

وقال: "إن إطلاق السمة الجديدة هي تجسيد لاستراتيجيتنا التي تركز على النمو في المجالات التقليدية وغير التقليدية، من ناحية رقمنة الشركة وتمكين التحول الرقمي، وإثراء تجربة العميل، واستخلاص قيمة أفضل من أصول الشركة".

وتابع: "بدأنا نقطف باكورة ثمار استراتيجية stc، حيث أطلقنا في التقنيات المالية "stc pay"، وبناء مراكز بيانات ضخمة وممكن رئيسي للحوسبة السحابية، إلى جانب استثمارات في المحتوى من خلال تطبيق جوي، كما استثمارات ضخمة في تقنية المعلومات".

وتحدث الناصر عن حاضنة "inspire u"، التي خرجت نحو 28 مشروعا، بقيمة سوقية تجاوزت الـ300 مليون ريال، وخلق أكثر من 160 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة".