إن.إم.سي هيلث: تقرير مادي ووترز "كاذب ومضلل"

قالت شركة مستشفى المركز الطبي الجديد (إن.إم.سي هيلث)، الخميس، إن تقريراً أصدرته شركة البيع على المكشوف الأميركية، مادي ووترز، في وقت سابق هذا الأسبوع ينتقد البيانات المالية لمجموعة الرعاية الصحية "كاذب ومضلل".



وكانت شركة البيع على المكشوف كوّنت مركزاً مديناً في إن.إم.سي هيلث وشككت في قيمة أصول الشركة المدرجة في لندن وفي رصيدها النقدي، بل في أرباحها وديونها المعلنة، مما محا ثلث قيمة أسهمها.



وقالت إن.إم.سي إن لها "سجلاً مثبتاً من الإفصاح المعتبر والصريح والتفصيلي على نحو متزايد للسوق، وهو يخضع لمراقبة ومراجعة لجنة إفصاحها المستقلة استقلالاً تاماً".