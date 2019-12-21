حمد بن محمد آل خليفة رئيساً تنفيذياً لـ "gfh" العقارية

أعلنت شركة جي إف إتش العقارية – الذراع العقاري لمجموعة جي إف إتش المالية - عن تعيين الشيخ حمد بن محمد آل خليفة رئيسا تنفيذيا لها.

وينضم الشيخ حمد إلى المجموعة بخبرة تربو على 20 عاما في مجالات التخطيط العمراني وتطوير المشاريع، وسيكون مسؤولاً عن الإشراف على استمرار المجموعة في إنجاز مشاريع كبرى في مملكة البحرين وأسواق إقليمية مختارة.

وقبل انضمامه لمجموعة جي إف إتش المالية، شغل الشيخ حمد منصب مدير عام التخطيط العمراني في وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث أدار الفريق المعني بوضع وإعداد المخطط العام المعدل لمملكة البحرين 2016.

كما سبق له العمل كمدير الاستثمار العقاري في شركة ممتلكات البحرين القابضة، حيث كان يشرف على تصميم وتطوير وإطلاق مشاريع تجارية كبرى، إضافة إلى تمثيل مصالح الصندوق السيادي لعدد من المحافظ العقارية.

وتولى الشيخ حمد مناصب عدة في مجال التطوير العقاري شملت منصب مدير المشاريع في مجلس التنمية الاقتصادية، في مملكة البحرين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية هشام الريس إن خبرات الشيخ حمد بن محمد آل خليفة في مجالات التخطيط وإدارة المشاريع والتطوير العقاري، ستشكل إضافة نوعية للمجموعة.

بدوره، قال الشيخ حمد بن محمد آل خليفة، إن فريق شركة جي إف إتش العقارية، سيكون قادراً على دعم ومساندة الأهداف الاقتصادية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 وغيرها من مبادرات تنموية في أسواق إقليمية أخرى نعمل فيها.

ويحمل الشيخ حمد درجة الماجستير في الإدارة الهندسية من جامعة جورج واشنطن، في تخصص التمويل وعلم الاقتصاد وتكلفة العمليات الهندسية. كما يحمل درجة البكالوريوس في علم هندسة تحليل الأنظمة من نفس الجامعة.