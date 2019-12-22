"تبريد" الإماراتية ترفع حصتها في ذراعها الاستثمارية بالسعودية

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" التي تتخذ من دولة الإمارات مقرّاً لها، عن استحواذها على حصة إضافية بنسبة 8% في شركة تبريد السعودية، الذراع الاستثمارية لها في المملكة بشراكة كل من فيجن إنفست (أكوا القابضة سابقاً)، وصندوق البنك الإسلامي للتنمية الثاني وشركاء آخرين، لترفع بذلك نسبة ملكيتها إلى 28%.

وقال خالد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة شركة تبريد، في بيان صحافي إن عملية الاستحواذ "تأتي تأكيداً على التزامنا بدعم وتلبية احتياجات البنية التحتية القائمة والمستقبلية للمشاريع العمرانية في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب ترسيخ مكانة الشركة باعتبارها مطوراً عالمياً رائداً في قطاع تبريد المناطق، الذي أصبح جزءاً حيوياً من مشاريع تطوير البنية التحتية العمرانية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، ويسرنا في هذا المقام أن نكون قادرين على دعم وتحقيق رؤية السعودية 2030".

من جهته قال بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة تبريد، إن اتفاقية الامتياز التي أبرمتها الشركة أخيراً "لتزويد مطار الملك خالد الدولي بكمية 20.000 طن تبريد التزامنا تجاه السوق السعودية، إذ من المتوقع أن يتجاوز حجم سوق تبريد المناطق المليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وفقاً لتقرير غلوبال ماركت إنسايتس".

وأضاف أن "تبريد" على تمكين الشركات في المملكة من تعزيز كفاءة الطاقة وتخفيض التكاليف وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تسخير التكنولوجيات المتقدمة، وتميُّز الكفاءة التشغيلية إلى جانب استخدام أحدث الحلول المبتكرة لنظام تبريد المناطق.