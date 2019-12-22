"كافكو" تستهدف إنتاج مليار لتر من وقود الطائرات

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود "كافكو" عبدالله الدعيجاني، أن كميات إنتاج الشركة، وفق آخر إحصائية صادرة في نوفمبر الماضي، بلغت 660 مليون لتر من الوقود الخاص بالطائرات.

وأعرب الدعيجاني عن أمله في زيادة تلك الكمية، لتبلغ مليار لتر بحلول مارس المقبل، منوها في تصريحات صحافية، بأن الشركة عاكفة على المضي قُدماً لتنفيذ ذلك الهدف حالياً، بحسب صحفية الجريدة الكويتية.

ولفت إلى أن أرباح الشركة للعام المالي الحالي مساوية لأرباح العام السابق، مشيرا إلى أن هناك محاولات تجري في الوقت الحالي لزيادة تلك الأرباح، من خلال ضغط المصروفات غير المُجدية.

وقال إن نسبة النمو الحالية تتراوح ما بين 3 و5%‎‎ بعد تبني إدارة الشركة خطة تسويقية جديدة تعمل على تنفيذها في دول الخليج.