"وفرة للصناعة" توصي بخفض رأسمالها بـ 49%

أوصى مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية، المدرجة في سوق الأسهم السعودية، للجمعية العمومية غير العادية للشركة، بتخفيض رأس المال.

وتتضمن تفاصيل التوصية المنشورة، اليوم الأحد، على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" تخفيض رأسمال الشركة من 200 مليون ريال إلى 101.12 مليون ريال.

ويعكس هذا الرقم تخفيض رأس المال بنسبة 49.438% بهدف إطفاء الخسائر المتراكمة، وعن طريق الغاء عدد 9,887,690 سهماً من اسهم الشركة.

وأرجع مجلس الإدارة توصيته بتخفيض رأس المال إلى "إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 98,876,900 ريال والناتجه عن إعادة تقييم استثمارات الشركة".

وأفاد المجلس بأن هذا القرار يأتي "تطبيقا للمعايير المحاسبية الدولية، وتسجيل خسائر هبوط مشروعات رأسمالية وتسجيل مخصص زكاة عن سنوات سابقة وتسجيل خسائر هبوط في قيمة الذمم المدينة الأخرى. وذلك تماشيا مع نظام الشركات".

وقالت الشركة إنه لا يوجد أثر لتخفيض رأس المال على التزامات، أو عمليات، أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي، مبينة أن تخفيض رأس المال وعدد الأسهم مشروط بموافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية.

وأشارت إلى أنها ستقوم بتعيين مستشار مالي لعملية تخفيض رأس مال الشركة، وتقديم ملف طلب التخفيض إلى هيئة السوق المالية، مبينة أنه سيتم الإعلان عن ذلك لاحقاً.