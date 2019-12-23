"أبيكورب" تقرض سوناطراك الجزائرية 250 مليون دولار

قالت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) إنها اتفقت على منح شركة سوناطراك للاستثمارات البترولية التابعة لسوناطراك الجزائرية المملوكة للدولة، قرضين بقيمة 250 مليون دولار.

ويستخدم القرض الأول، وحجمه 100 مليون دولار، لدعم صيانة مجمع سوناطراك للتكرير في صقلية بإيطاليا، والذي استحوذت عليه من إكسون موبيل في 2018.

وأضافت أبيكورب في بيان أن القرض الثاني البالغ 150 مليون دولار هو خطاب ائتمان لمجمع التكرير بهدف شراء النفط الخام من شركة أرامكو السعودية.

وقال الدكتور أحمد عتيقة، الرئيس التنفيذي لـ"ابيكورب"، إن "ابيكورب ملتزمة التزاماً كاملاً بدعم وتمويل سوناطراك، شركة النفط الوطنية الجزائرية، في أول استحواذ دولي لها، وذلك في إطار سعينا الحثيث للعب دور فاعل في تطوير قطاع الطاقة والصناعات ذات الصلة للدول الأعضاء والإسهام في تعزيز تنوعها ونطاق وجودها الجغرافي. وانطلاقاً من مكانتنا كشريك مالي موثوق لقطاع الطاقة في المنطقة، فإننا عازمون على مواصلة استطلاع الفرص في الجزائر وسائر الدول الأعضاء وتقديم الحلول التي من شأنها دعم الابتكار وتعزيز استدامة هذا القطاع الحيوي".

من جانبه، قال نور الدين بو ثلجة الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك للاستثمارات البترولية: "إن استثمار سوناطراك الاستراتيجي في أنشطة التكرير الدولية من خلال مصفاة سوناطراك رافينيريا إيطاليانا من شأنه تعزيز جهودنا الرامية إلى تنويع أصول الطاقة لدينا وتأمين إمدادات ثابتة من النفط الخام، وذلك في إطار سعينا لتلبية الطلب المحلي على الطاقة ومعالجة الاختلالات التي تشهدها إمدادات النفط في السوق المحلية".

هذا وتمثل مصفاة سوناطراك رافينيريا إيطاليانا أول استحواذ خارجي لشركة سوناطراك، وتتمتع المصفاة الواقعة في مدينة أوغستا بجزيرة صقلية الإيطالية بموقع استراتيجي متصل بطرق الشحن العالمية الرئيسية في حوض البحر الأبيض المتوسط. وتبلغ الطاقة التكريرية لمجمع المصفاة المتكامل نحو 200 ألف برميل نفط يومياً، وهو مجهز لإنتاج مجموعة واسعة من المشتقات النفطية المكررة، تشمل البنزين والمقطرات وزيوت الوقود ومواد التشحيم والأسفلت والكيمياويات.

يذكر أن «سوناطراك» قامت في وقت سابق من هذا العام بتعيين ابيكورب جهة استشارية معتمدة ضمن نخبة من المؤسسات المالية لتقديم المشورة بشأن الجوانب ذات الصلة بإدارة المشروعات والتمويل.