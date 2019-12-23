الفطيم مول: مليارا جنيه حجم الاستثمارات بتوسعة "كايرو فيستفل"

أكد تيموثي إرنست - الرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم مول أن الاستثمار الجديد الذي سيتم ضخه في توسعات "كايرو فيستفل" يصل إلى ملياري جنيه على مساحة 22 ألف متر مربع.

وأضاف: "هناك خطة استثمارية جديدة بالمركز التجاري الحالي للتجديد بعد مضي 5 سنوات على إنشائه ونرغب أن يكون على مستوى عالمي لذلك سنستمر إلى ما يصل لـ2.3 مليار جنيه على مدار العامين المقبلين

وتابع "أكبر استثمار قمنا به هو "كايرو فيستفل سيتي" وهو مشروع تجاري سكني كبير للضيافة والبيع بالتجزئة. نحن نواصل الاستثمار وكانت المدينة تحت الإنشاء منذ 5 سنوات واليوم اكتملت بنسبة 70% لذلك سنواصل الاستثمار في المركز التجاري ثم في المرحلة التالية من المشروع إجراء مزيد من التحسينات على المحيط الخارجي للمشروع بالإضافة لفرض بعض مكونات الضيافة الرئيسية".