شركة مشروبات تعتزم رفع أسعار منتجاتها في السعودية والإمارات

قالت شركة نيكولز، المصنعة لمشروب فيمتو، إن أرباحها قبل الضرائب للعام 2020 ستكون أقل من التوقعات الحالية بكثير بسبب فرض ضريبة انتقائية على المشروبات المحلاة غير الغازية في السعودية والإمارات.

وقالت الشركة إنها قد تضطر لزيادة سعر بيع التجزئة لمشروباتها لتعويض أثر الضريبة البالغة 50% مما قد يؤثر بدوره على أداء الشركة في العام المقبل.

وأضافت نيكولز أن فرض الضريبة على المشروبات غير الغازية المحلاة سواء بمكونات طبيعية أو صناعية يجعل تغيير تركيبة المنتج خيارا غير مجد.

وبدأت السعودية والإمارات مطلع الشهر الجاري، في تطبيق قرار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يقضي بفرض ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلاة ذات الضرر على الصحة.