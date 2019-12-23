"التموين" تجدد عقداً مع "الخطوط السعودية" بـ12 مليار ريال

أكدت شركة الخطوط السعودية للتموين، تجديد عقدها المبرم مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وذلك لفترة عقدية تقدر بـ10 سنوات، وبقيمة تقديرية للعقد تبلغ نحو 12 مليار ريال.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، أن تلك الصفقة تُعد أطول مدة يتعاقد الطرفان عليها في عقد تموين الطائرات.

وأشارت إلى أن العقد يبدأ اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2020 وحتى 31 ديسمبر 2029.

وبينت أنها ستقوم بمقتضى هذا العقد بتزويد رحلات الخطوط السعودية الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات وعدد من الخدمات المساندة الأخرى.

وتوقعت الشركة أن يساهم هذا العقد بشكل إيجابي في نتائجها المالية، اعتباراً من الربع الأول من عام 2020، إضافة إلى مساهمته في استدامة أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية، وتعزيز منظومة أعمالها مع الخطوط السعودية.

وأوضحت أنها ستستفيد بموجب هذا العقد من النمو المتزايد في أسطول الخطوط السعودية والزيادة المرتقبة في عدد رحلاتها ومسافريها باعتبارها إحدى الشركات في مجال النقل الجوي على المستوى المحلي والدولي.