"المنافسة" توافق على دمج "ولاء" مع"متلايف إيه أي جي العربي"

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، في تغريدة على حسابها في "تويتر"، اليوم الاثنين، عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي (الاندماج) بين شركة ولاء للتأمين التعاوني وشركة متلايف والمجموعة الأميركية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني.

وكانت شركتا "ولاء" و"متلايف إيه آي جي العربي" وقعتا اتفاقية إندماج ملزمة.

واتفق مجلس إدارة الشركتين على الشروط التي بموجبها اقترحت شركة ولاء الاستحواذ على كامل أسهم رأس المال المُصدرة من قبل شركة متلايف إيه آي جي العربي عن طريق عرض مبادلة أوراق مالية ودون تسديد أي مقابل نقدي لصالح مساهمي شركة متلايف إيه آي جي العربي.

وتأتي تلك الخطوة، وفقاً لنظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والاستثمار ولوائح هيئة السوق المالية، وقواعد الإدراج بسوق الأسهم السعودية، ولوائح مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".