"إن.إم.سي" تراجع دفاترها رداً على ادعاءات "مادي ووترز"

قالت إن.إم.سي هيلث، اليوم الاثنين، إنها بدأت مراجعة مستقلة لدفاترها، سعياً لطمأنة المستثمرين بعد أن انتقدت شركة "مادي ووترز" للبيع على المكشوف الأميركية البيانات المالية لمجموعة الرعاية الصحية.

موضوع يهمك قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، في مقابلة مع تلفزيون آر.بي.سي بُثت، اليوم الاثنين، إن روسيا سَتُنتج 560 مليون طن... نوفاك: إنتاج روسيا النفطي 560 مليون طن في 2019 طاقة

وشككت الشركة الأميركية في قيمة أصول "إن.إم.سي" وفي رصيدها النقدي، بل في أرباحها وديونها المعلنة، مما أدى إلى تراجع كبير لقيمة السهم، محا نصف القيمة السوقية للشركة منذ ذلك الحين.

وقالت شركة الرعاية الصحية الخاصة العاملة في الإمارات إن المراجعة الخارجية ستضطلع بها شركة محاسبة وتشرف عليها لجنة مديرين غير تنفيذيين مستقلين من "إن.إم.سي" هيلث.

وقالت "نثق أن هذه المراجعة، عند استكمالها، ستتوافق كلياً مع الإفصاحات التي تقدمت بها الشركة حتى تاريخه".

وتمسكت الشركة، وهي الأولى من أبوظبي التي تُدرج في بورصة لندن، بتوقعاتها للعامين 2019 و2020 التي أعلنتها الأسبوع الماضي، وأصدرت رداً مفصلاً على ادعاءات "مادي ووترز".

ومادي ووترز، التي أسسها الأميركي، كارسون بلوك، معروفة في أسواق المال بالإعلان عن تكوين مراكز مدينة في الأسهم بناء على أبحاث تجريها بنفسها.

ينطوي البيع على المكشوف على اقتراض أصل وبيعه بهدف إعادة شرائه بسعر أرخص وتحقيق ربح من فرق السعر.

ولم تصدر "مادي ووترز" أي تعليق حتى الآن على قرار "إن.إم.سي" هيلث إجراء مراجعة مستقلة.