"بوينغ" تطيح برئيسها التنفيذي والسهم يقفز

قفز سهم شركة بوينغ لصناعة الطائرات 3% بعد أن أقالت رئيسها التنفيذي دينيس مويلنبرغ Dennis Muilenburg ضمن آخر تداعيات أزمة طائرة 737 MAX التي قررت الشركة إيقاف إنتاجها مؤقتاً.

وسيتولى رئيس مجلس الإدارة David Calhoun المنصب ابتداء من يناير.

وجاء تعليق تحليق الطراز المنكوب، بعد تحطم طائرتين من هذا الطراز في حادثتين متتابعتين يفصل بينهما 5 أشهر، لأسباب تتعلق ببرنامج موجه الطائرة التلقائي.

وقالت شبكة "سي إن إن" إن استقالة الرئيس التنفيذي جاءت بعد عام مضطرب واجهت فيه طائرة 737 ماكس ومركبة ستارلينر العديد من القضايا.

يذكر أن الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطائرات، لدى شركة بوينغ، كيفين ماك أليستر، كان قدم استقالته في أكتوبر الماضي، على خلفية ذات الأزمة الطاحنة التي عصفت بالشركة.