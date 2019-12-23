"سيسكو" السعودية: عقد لشركة تابعة بـ 6.6 مليار ريال

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" توقيع عقد لإحدى شركاتها التابعة، وهي شركة محطة بوابة البحر الأحمر، مع الهيئة العامة للموانئ، متوقع أن تكون قيمته 6.6 مليار ريال على مدة 30 عاماً.

وبحسب بيان الشركة على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، فقد قامت شركة محطة بوابة البحر الأحمر والهيئة العامة للموانئ (موانئ) بتوقيع عقد إسناد جديد مدته 30 عاماً بدءاً من العام 2020 (يحل محل العقد الحالي) بنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية (BOT).

ووفقاً للعقد الجديد ستقوم شركة محطة بوابة البحر الأحمر بدمج وإعادة تطوير الجزء الشمالي من ميناء جدة الاسلامي، والذي سيشمل محطة الحاويات المجاورة والمحطة الحالية (التي تقع ضمن نطاق الامتياز الحالي)، لتصبح أكبر محطة حاويات في المملكة العربية السعودية وعلى البحر الأحمر.

ومن شروط العقد الجديد التزام شركة محطة بوابة البحر الأحمر باستثمار مبدئي تبلغ قيمته مليار ريال، وذلك لتطوير وتنمية البنية التحتية والمعدات للمحطة الجديدة على فترة 3 سنوات مقبلة كمرحلة أولى، الأمر الذي سيرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 5.2 مليون حاوية قياسية ومن ثم سيتم ضخ المزيد من الاستثمارات الإضافية بقيمة 5.6 مليار ريال خلال باقي فترة العقد لزيادة الطاقة الاستعابية للمحطة لتصل إلى 8 ملايين حاوية قياسية.

سيتم تمويل عملية الدمج بين محطة بوابة البحر الأحمر ومحطة الحاويات المجاورة والاستثمار المخطط له وعملية التوسع للعقد من خلال قروض متوافقة مع الشريعة الإسلامية وكذلك الإيرادات الناتجة من أعمال التشغيل الخاصة بشركة محطة بوابة البحر الأحمر.

من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي للعقد الجديد إيجابياً على القوائم المالية الموحدة لشركة سيسكو خلال الربع الثاني من العام 2020.