إعمار: تلقينا عروضاً لشراء "قمة البرج" ولم نصل لاتفاق

كشفت مصادر رفيعة المستوى في "إعمار العقارية" أن الشركة تلقّت بالفعل خلال السنوات الماضية العديد من عروض شراء منصة "قمة البرج"، لكنها لم تصل إلى أي اتفاق بشأنها.

ووفقاً لصحيفة "الخليج"، فقد قال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته: "لا توجد صفقة.. لم تنجح، وتم إلغاؤها" .

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت يوم أمس عن 4 مصادر قولهم إن "إعمار العقارية" ستبيع منصة المراقبة في برج خليفة، بما يصل إلى مليار دولار (3.67 مليار درهم)، حيث قال مصدران إن "إعمار" كلفت في نوفمبر "ستاندرد تشارترد" بتقديم المشورة في بيع المزار.

وفيما امتنعت "إعمار" والبنك عن التعقيب، قال مصدر مصرفي إن منصة المراقبة تدر ما بين 600 و700 مليون درهم (163-191 مليون دولار) سنوياً، مقدراً قيمة المنصة بحوالي مليار دولار.