السعودية للكهرباء للعربية: المستهلكون لن يتحموا كلفة العدادات الذكية

وقعت الشركة السعودية للكهرباء عقود تنفيذ مشروع العدادات الذكية بما يشمل تركيب 10 ملايين عداد كهربائي ذكي لجميع المشتركين في المملكة، بتكلفة تتجاوز تسعة مليارات ونصف المليار ريال، وسيتم الانتهاء من المشروع في مارس من عام 2023.

وقال فهد السديري الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء في لقاء مع "العربية" أن لا تكلفة على المشتركين مقابل تركيب العدادات الذكية ولن يتحمل المشترك أي أعباء مالية إضافية نتيجة استبدال العداد. وأضاف "العدادات الجديدة ستساعد المشترك بالتحكم في كمية الاستهلاك ونمط الاستهلاك وتمكن المشترك من ضبط الاستهلاك وتقنين المصاريف".

وأضاف "أن العدادات الذكية ممكّن رئيسي لانتشار الطاقة الشمسية في المنازل. العداد سيكون الممكن الرئيسي لعملية دخول وخروج الطاقة من الشبكة للتوليد الذاتي للطاقة الشمسية. وأن 35% من العدادات ستكون بتنصيع محلي من المصانع المحلية ويجب الأخذ بالاعتبار خضائص كثيرة واختيار نوعية العدادات الذكي سيراعي الطبيعة البيئية والمناخية للمملكة مع مراعاة احتساب تكاليف الصيانة الدورية للأجهزة".

وتتمثل الجهات المنفذة للمشروع في تحالف شركة "موبايلي" و"الفنار للإنشاءات" لتنفيذ المشروع في القطاعين الأوسط والشرقي وفرع شركة

China Electric في القطاعين الغربي والجنوبي.

وأشارت "السعودية للكهرباء" إلى أنه سيتم توريد 3.5 مليون عداد من قبل المصانع المحلية وسيكون ثلث قيمة المشروع من المحتوى المحلي.