"دانة غاز" تتسلم 42 مليون دولار من كردستان العراق

قالت شركة دانة غاز الإمارتية، اليوم الثلاثاء، إنها تسلمت توزيعات أرباح استثنائية بقيمة 42 مليون دولار من شركة بيرل بتروليوم للطاقة، التي تتركز أعمالها في كردستان العراق، ليصل إجمالي ما حصلت عليه الشركة من الإقليم منذ بداية العام 121 مليون دولار.

وتسلمت دانة غاز هذه الدفعة كتوزيعات نقدية من إئتلاف بيرل بيتروليوم، المملوك بنسبة 35% من قبل دانة غاز. وأوضحت الشركة أن هذه الدفعة النقدية تأتي بعد توزيع 120 مليون دولار من أصل 400 مليون دولار كانت حكومة كردستان قد سددتها إلى شركات الائتلاف بموجب اتفاقية التسوية التي جرى التوصل إليها في أغسطس 2017، حيث تم الاحتفاظ به في حساب بيرل بتروليوم المصرفي، بانتظار توفر التمويل الخاص بتطوير حقل خورمور.

وأضافت الشركة، في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن هذه الدفعة تأتي بالإضافة إلى الدفعات النقدية المنتظمة التي تتلقاها الشركة من عملياتها التشغيلية في إقليم كردستان العراق ليبلغ مجموعة الدفعات النقدية التي حصلت عليها الشركة خلال العام الجاري حتى الآن من الإقليم نحو 121 مليون دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، باتريك ألمان وارد، إن استلام تلك الدفعات تعزز من قدرة الشركة التوسعية، خاصة تلك المتعلقة بأعمال إنشاء أول خطوط معالجة الغاز والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، مما سيعمل على زيادة إنتاجنا بأكثر من 60% عند دخل المنشأة الجديدة حيز التشغيل الكامل في 2022.

وأوضح أنه من المتوقع أن يضيف هذا المشروع التوسعي ما بين 175 إلى 200 مليون دولار سنويا إلى إيرادات الشركة بجانب دوره الهام في دعم قدرات توليد الكهرباء محليا.

