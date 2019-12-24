مجموعة "فاين": سنضخ 35 مليون دولار استثمارات بمصر

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة، جيمس مايكل لافيرتي، أن مصر تتمتع بمعدلات نمو عالية، مشيراً إلى استثمارات تتجاوز 35 مليون دولار للمجموعة في مصر العام المقبل.

وقال لافيرتي في مقابلة مع "العربية" إن الاقتصاد المصري يتمتع باستقرار وتحركات ذكية، ونحن نحقق عوائد أعلى في مصر من مختلف الدول الأخرى التي نعمل بها.

وأشار إلى عمل المجموعة في كل من العراق والأردن والسعودية ومصر، وسيجري ضخ المزيد من الاستثمارات في المرحلة المقبلة.

وقال إن عام 2020 سيكون قوياً للمجموعة، ونتوقع أن تكون سنة قوية الأداء في مختلف الأسواق بالنسبة لمجموعتنا.