"اللجين" تمدد اتفاق الاستحواذ على "موبي" 6 أشهر

قالت شركة اللجين، في إفصاح لسوق المال السعودية "تداول"إنها قامت بتغيير المستشار المالي، الذي تستعين به الشركة للاستحواذ على الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيمياوية "موبي".

وأوضحت أنها أوكلت إلى شركة الجزيرة كابيتال مهام المستشار المالي للصفقة، بدلاً من شركة سويكورب المالية.

وأوضحت أنه قامت بتمديد اتفاقية التفاهم، التي جرى توقيعها في يوليو الماضي، مع شركة موبي، لمدة 6 أشهر اعتباراً من 4 يناير المقبل، بهدف تحديد قيمة الصفقة النهائية وطريقة الاستحواذ.

يستهدف هذا الاستحواذ مضاعفة حصة الشركة من سوق المنظفات المحلية ورفع كفاءة التشغيل من خلال دمج عمليات شركة زين للصناعات، التابعة لها مع شركة موبي. وتسعى اللجين إلى تنويع استثماراتها ودعم خططها المستقبلية لتحقيق معدلات نمو مستهدفة وتوزيع استثمارات الشركة. وأكدت أنه بعد الانتهاء من إجراءات الفحص القانوني والمالي سيتم توقيع اتفاقية شراء ملزمة.