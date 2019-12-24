"تهامة للإعلان" تعدل أهداف زيادة رأسمالها

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، عن صدور قرار مجلس إدارتها، بتعديل توصية زيادة رأس المال، عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال.

وأفادت الشركة في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" أن هذا القرار يأتي لدعم عمليات التوسع في أنشطة الشركة.

وكانت التوصية الأولى تتضمن هدفا آخر للزيادة هو إطفاء الخسائر المتراكمة، لكن التوصية الحالية تنحصر فقط في دعم عمليات التوسع في أنشطة الشركة.

وستكون الأحقية بهذه الزيادة للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.