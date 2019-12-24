تطبيق "ToTOk" للمكالمات المجانية مازال متاحا على هذه الهواتف

أكد تطبيق تو توك "ToTOk" أن مستخدمي أجهزة الهاتف المحمول العاملة بنظام أندرويد يستطيعون تحميل التطبيق وتشغيله على أجهزتهم من خلال موقع الشركة الرسمي.

وأوضح، فريق عمل التطبيق في رسالة وجهها إلى مستخدميه، أن مالكي أجهزة سامسونغ وهواوي وشاومي وأوبو يستطيعون الوصول إلى التطبيق من خلال متاجر التطبيقات الخاصة بتلك الهواتف.

وجاءت الرسالة، بعد قيام كل من شركة غوغل وآبل بإزالة التطبيق من متجريهما "آب ستور"، و"جوجل ستور".

وقال فريق عمل التطبيق، إنه مجهز بأعلى المعايير الأمنية العالمية، لحماية بيانات المستخدمين بشكل صارم، مؤكدا أنه يوفر إطارا متكاملا للخصوصية، ويتماشى بشكل كامل مع المتطلبات القانونية المحلية والدولية، لحماية المستخدمين في جميع الأوقات.

وأشارت الرسالة إلى إن مشاكل تقنية حاليا تحول دون تواجد التطبيق على متجري جوجل وأبل، موكدة أن فريق عمل التطبيق يحاول حاليا معالجة المشكلة مع الشركتين.