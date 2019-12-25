ارتفاع خسائر "اتحاد عذيب" الفصلية 45% لـ 31 مليون ريال

ارتفعت خسائر شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO جو) التي تقدم خدمات الهاتف الثابت، والموقوف سهمها عن التداول بسوق الأسهم السعودية منذ 1 يوليو 2018، إلى 31.9 مليون ريال نهاية الربع الأول من السنة المالية للشركة المنتهي في 30 يونيو 2019.

وتبلغ نسبة الزيادة في الخسائر 45.6% مقارنة مع خسائر 21.9 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2018.

وأرجعت الشركة سبب زيادة خسائرها الفصلية إلى "زيادة مصاريف الاستهلاك والإطفاء وانخفاض الإيرادات والإيرادات الأخرى. على الرغم من الانخفاض في تكلفة الخدمات وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية".

وحققت الشركة خسائر متراكمة بلغت 160 مليون ريال تشكل 45% من رأس المال البالغة قيمته 350 مليون ريال.

وأفاد المراجع الخارجي لبيانات الشركة، بأن قائمة المركز المالي الأولية المختصرة للشركة تتضمن موجودات غير مالية بمبلغ 974.11 مليون ريال.

كما أفاد المراجع بأن لدى الشركة رصيدا متأخّرا السداد مستحق لموردها الرئيسي يبلغ 668.22 مليون ريال.

وأوضح أن الشركة قد تواصلت مع المورد الرئيسي حيث تعتزم ابرام اتفاقية لإعادة هيكلة دفعات المبالغ المستحقة له. ولا تزال المناقشات مع المورد الرئيسي مستمرة.