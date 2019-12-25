مصر توقع عقد إنشاء مجمع "فوسفوريك" بقيمة 842 مليون دولار

وقع مسؤولون مصريون، أمس الثلاثاء، مع تحالف شركات صينية عقد إنشاء مجمع تصنيع حامض الفوسفوريك في هضبة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد بتكلفة حوالي 842 مليون دولار.

ويتولى التحالف الصيني المكون من شركة هندسة البناء الصينية وشركة "ونجفو" المحدودة، أعمال المقاول الرئيسي لتنفيذ المشروع بنظام تسليم المفتاح، وسيتضمن عدة وحدات إنتاجية تشمل وحدة إنتاج حامض الكبريتيك ووحدة إنتاج وتركيز حامض الفوسفوريك ووحدة تنقية الحامض والتي تعد الأولى عالميا في مثل هذه الصناعات، بالإضافة إلى المرافق والخدمات المساعدة والتوليد الذاتي للطاقة الكهربائية باستغلال الحرارة المتولدة من عملية تصنيع حامض الكبريتيك.

ومن المخطط أن يبدأ إنتاج المشروع بعد عامين ونصف من بدء تنفيذ المشروع بالإضافة إلى 6 أشهر للتشغيل التجريبى.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع مليار دولار بطاقة إنتاجية حوالي مليون طن سنويا لإنتاج حامض الفوسفوريك الذي يعتبر المادة الأساسية في صناعة الأسمدة الفوسفاتية البسيطة والمركبة.

وسيتم إقامة المشروع داخل نطاق منجم أبو طرطور على مساحة 560 ألف متر مربع ومساحة تخزين تبلغ 3 مليون متر مربع ويتبع شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة والتي ستتولى تطوير وإنشاء وإدارة وتشغيل المجمع.

وجرى توقيع عقد بيع طويل الأجل لحامض الفوسفوريك الذي سينتجه المجمع، بكمية حوالي 500 ألف طن سنويا، بما يعادل نصف الكمية المتوقع إنتاجها، مع شركة "وينجفو" الصينية أحد أطراف التحالف الصيني والتي تعد أحد أكبر منتجي الصناعات الفوسفاتية في العالم.