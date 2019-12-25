"كميفك" الكويتية تباشر دور صانع السوق.. الأحد المقبل

كشفت مصادر مطلعة أن شركة "كميفك" - أول شركة تحصل على رخصة صانع سوق في بورصة الكويت - ستباشر لعب هذا الدور الأحد المقبل، بعد أن وقعت الاتفاق النهائي مع شركة البورصة.

وقالت المصادر إن الشركة ستمارس دور صانع السوق لثلاثة أسهم في السوق الرئيسي "عقارية" و"خدماتية" و"صناعية"، فيما ستبدأ بسهم واحد على أن تباشر الدور على السهمين الآخرين قريباً، وفقاً لما نقلته صحيفة "القبس".

وذكرت المصادر أن بورصة الكويت ستقوم خلال ساعات بإعلان أسماء الشركات الثلاث، التي استعانت بخدمات شركة "كميفك" كصانع سوق.

وأكدت المصادر أن ملف صانع السوق سيشهد مباشرة صناع سوق جدد الفترة المقبلة، إذ باشرت شركتا "ثروة" و"بيتك كابيتال" الاختبارات مع البورصة، فيما ستلحق بهما شركة المركز المالي.

وأضافت أن نظام صانع السوق في حال دخوله حيز التنفيذ سيصبح ركناً أساسياً يساهم في تنويع خيارات الاستثمار، ويعالج العيوب التي سيطرت على السوق، فيما سبق من تداولات فردية تعتمد على الإشاعات والمضاربات غير المبررة، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المؤسسية المحلية والأجنبية، كما أنه يعيد قابلية التسييل السريع، وهي إحدى أهم وظائف أسواق المال.