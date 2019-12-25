تعليقات مقلقة من موظفي "بوينغ" بشأن سلامة "737 ماكس"

قال مساعد بلجنة النقل في مجلس النواب الأميركي، إن التحقيقات أظهرت تعليقات "مثيرة للقلق" لموظفي شركة "بوينغ" حول سلامة طائرة 737 ماكس الموقوفة عن الطيران.



وأظهرت الوثائق التي قدمت إلى اللجنة، تعليقات أثارها عاملون بالشركة حول مدى التزامها بمعايير السلامة، بالإضافة إلى محاولات من موظفين آخرين لإيقاف تدخل الهيئات التنظيمية أو هيئات أخرى لتعديل خطط الشركة للإنتاج.



وقُدمت الوثائق إلى لجنة إدارة الطيران الاتحادية في نفس اليوم الذي أعلنت فيه "بوينغ" إقالة رئيسها التنفيذي Dennis Muilenburg وسط تصاعد أزمة الطائرة المنكوبة والأعلى مبيعاً في الوقت ذاته، وطريقة تعامل الشركة معها.



وتم إيقاف الطائرة عن العمل منذ مارس. فيما لا تزال "بوينغ" تسعى لإصلاح العلاقات مع الهيئات التنظيمية الأميركية والدولية لإعادتها إلى الطيران.