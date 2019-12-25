مصر تتصدر إفريقيا في صفقات رأس المال المخاطر في 2019

ذكر تقرير حديث، أن الشركات المصرية الناشئة استحوذت على أكبر عدد وأعلى قيمة تمويل من صفقات رأس المال المخاطر الموجهة للشركات الإفريقية الناشئة في مراحلها الأولية خلال العام 2019.

ووفقاً للتحليل الذي نشره موقع "فينتشر بيرن"، فإنه من بين 88 صفقة لرأس المال المخاطر جرى الإعلان عنها خلال العام الحالي، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 290 مليون دولار جمعتها شركات إفريقية خلال 2019، عقدت الشركات المصرية 24 صفقة، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 73.3 مليون دولار.

واستطاعت شركة النقل الجماعي الذكي المصرية "سويفل" وحدها جمع نحو 42 مليون دولار في جولة تمويلية ثانية، لتتصدر بذلك صفقات التمويل بالشركات الإفريقية الناشئة لهذا العام، وبما يمثل نحو 57% من إجمالي التمويل الذي حصلت عليه الشركات المصرية الناشئة خلال العام 2019.

وقادت تلك الجولة شركة رأس المال المخاطر السويدية "فوستوك فينتشرز"، إلى جانب شركة بيكو كابيتال الإماراتية، وسواري فينتشرز المصرية، وإم إس أيه الصينية، وإنديفور كاتاليست الأميركية، وجسور فينتشرز العمانية، وأرزان فينتشرز الكويتية، وبلوستون الإماراتية، وأوتوتك الأميركية، والرئيس التنفيذي لشركة بروبرتي فايندر مايكل لاهياني.

ووفقاً لنشرة "إنتربرايز"، فقد جاءت شركة أدزيلي المصرية الناشئة للدعاية والإعلان في المركز السادس في القائمة، بعدما جمعت تمويلا بقيمة 12.2 مليون دولار، في جولة تمويل أولى بقيادة شركة ثروات السعودية القابضة.

وحاز قطاع النقل والمواصلات على الحصة الأكبر من قيمة التمويل خلال هذا العام، وتلاه قطاع التكنولوجيا المالية، ثم قطاع التوزيع. واستحوذت الشركات المصرية الناشئة على ثلاث من ثمان صفقات عقدت في قطاع النقل والمواصلات، وصفقتين من بين 25 صفقة في قطاع التكنولوجيا المالية.

وخلال العام الماضي، كانت مصر السوق الأكثر نمواً للشركات الناشئة وثاني أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً لتقرير الاستثمار المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر عن منصة الشركات الناشئة ماجنيت.

ونمت حصة مصر من إجمالي عدد اتفاقيات التمويل التأسيسي بنسبة 7% على أساس سنوي، بما يمثل 22% من إجمالي الاتفاقيات المبرمة في المنطقة خلال 2018.