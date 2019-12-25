"التصنيع" تتوقع إعادة تشغيل معالجة "الالمنيت" بـ 2020

أعلنت شركة التصنيع الوطنية عن آخر التطورات الخاصة بتأخر تشغيل مصنع معالجة مادة الالمنيت (ilmenite) لإنتاج مادة خام التيتانيوم عالي التركيز (Titanium Slag).

موضوع يهمك حققت أفضل 10 صناديق تحوط خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري، عائدات تتراوح بين 74.4% و302.7%، وفقا لإحصائيات... 303 % عائد أكبر صندوق تحوط في 2019 أسواق المال

وأفادت شركة التصنيع في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، بأنه "بعد إطفاء الفرن وانتهاء فترة التبريد التي استمرت قرابة الشهر، تم عمل دراسة تحليلية بمشاركة خبراء عالميين في هذا المجال حيث توصلت إلى تحديد الأسباب الرئيسة التي أدت لإطفاء الفرن".

وشرحت الشركة أنها وبعد هذا الإجراء قامت بـ "الاتفاق على خطة عمل للإصلاح ولا يزال العمل جاريا لتنفيذها مع شركة (أوتوتك)، المقاول المسؤول عن تصميم وتوريد وتركيب المصنع".

وأوضح البيان أن "شركة (ترونكس) أيدت هذه الخطوات حسب عقد الدعم الفني".

وذكرت شركة التصنيع أن شركة أوتوتك ستتحمل تكاليف إعادة التصميم، متوقعة إعادة تشغيل المصنع خلال النصف الثاني من عام 2020.

وبعد الانتهاء من إصلاح الفرن الأول ستقوم شركة مجمع صناعات المعادن المتطورة المحدودة (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) بالتحضير لتشغيل الفرن الثاني وذلك بعد اكتمال التشغيل التجاري للفرن الأول.