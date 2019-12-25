سافكو تستحوذ على وحد تابعة لـ"سابك" بـ4.6 مليار ريال

أعلنت شركة سافكو عن توقيع اتفاقية بيع وشراء حصص مشروطة مع شركة سابك (طرف ذي علاقة)، والتي تمتلك 42.99% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة سافكو، لغرض شراء 100% من رأس مال شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية وذلك، وتملك شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية 50% من رأس المال المُصدَر في كل من الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية ("ابن البيطار") وشركة الجبيل للأسمدة ("البيروني") و33.3% من رأس المال المُصدَر في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات ("جيبك").

كما تم الاتفاق على عدم ضم حصة سابك حالياً في كل من شركة معادن للفوسفات وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات واللتين سبق ذكرهما في مذكرة التفاهم غير الملزمة.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تماشياً مع الرؤية المشتركة للطرفين، والتي تهدف لتحسين كفاءة وفعالية الأداء من خلال الدمج واستغلال الفرص المتاحة من أجل التوسع والنمو وتعزيز الميزة التنافسية في سوق الأسمدة العالمية، بما يخدم مصالح شركة سافكو وتنمية حقوق مساهميها.

واسم الشركة التي تم شراؤها " سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية" (شركة ذات مسؤولية محدودة) بقيمة 4.6 مليار ريال على أساس المتوسط المرجح لسعر السهم لمدة ثلاثة أشهر تنتهي بنهاية تداول يوم الخميس.

وأضافت الشركة أن التأثيرات أو المخاطر المحتملة لإصدار هذه الأسهم على مساهمي الشركة الحالية وعلى الشركة وعلى اتخاذ القرار فيها بعد إتمام عملية الاستحواذ، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين (باستثناء سابك) من 57.01% إلى 49.9 %، وعليه فإنهم سيتعرضون إلى انخفاض في نسبة ملكيتهم وحقوق التصويت التابعة لها.