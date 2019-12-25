"ينساب" توصي بتوزيع 984 مليون ريال نقداً لمساهميها

أوصى مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام 2019، بنسبة 17.5% من رأس المال (ما يعادل 1.75 ريال للسهم).

وسيكون إجمالي المبلغ الموزع 984.3 مليون ريال على 562.5 مليون سهم.

كما أفادت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، بأن أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقاً.