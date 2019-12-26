وزير البترول المصري: تصدير مليوني برميل سنوياً من الفوسفات الخام

وقع مسؤولون مصريون، أمس الثلاثاء، مع تحالف شركات صينية عقد إنشاء مجمع تصنيع حامض الفوسفوريك في هضبة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد بتكلفة حوالي 842 مليون دولار.

ويتولى التحالف الصيني المكون من شركة هندسة البناء الصينية وشركة "ونجفو" المحدودة، أعمال المقاول الرئيسي لتنفيذ المشروع بنظام تسليم المفتاح، وسيتضمن عدة وحدات إنتاجية تشمل وحدة إنتاج حامض الكبريتيك ووحدة إنتاج وتركيز حامض الفوسفوريك ووحدة تنقية الحامض والتي تعد الأولى عالميا في مثل هذه الصناعات، بالإضافة إلى المرافق والخدمات المساعدة والتوليد الذاتي للطاقة الكهربائية باستغلال الحرارة المتولدة من عملية تصنيع حامض الكبريتيك.

وأكد طارق الملا وزير البترول المصري في مقابلة مع "العربية" على هامش توقيع الاتفاقية أن تكلفة المشروع تبلغ 850 مليون دولار متوقعا الانتهاء منه في خلال 30 شهراً، حيث يتم تصدير حوالي مليوني برميل سنوياً من الفوسفات الخام".

وأضاف "نعمل على صناعات القيمة المضافة للمواد الخام ومن هنا بدأنا العمل على مشروع حمض الفوسفوريك والأسمدة الفسفورية وبذلك بدأت الشركة تشكيل شركة جديدة لهذا الغرض وبالفعل تم تأسيسها".