"الدار العقارية" توقع اتفاقية لتبادل الأراضي مع حكومة أبوظبي

عقدت حكومة أبوظبي اتفاقية لتبادل الأراضي مع شركة "الدار العقارية"، سيتم بموجبها إعادة توزيع مجموعة من الأراضي القابلة للتطوير بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للطرفين.

وبموجب الاتفاقية، ستحصل "الدار" على أرض مجهزة بالبنية التحتية بمساحة طابقية تبلغ 3 ملايين متر مربع، موزعة بالتساوي بين المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات ومنطقة ميناء زايد.

بينما ستحصل حكومة أبوظبي على مجموعة من الأراضي بمساحة مماثلة في المنطقة الغربية من شاطئ الراحة وجزيرة اللؤلؤ بالإضافة إلى مجموعة من الأراضي داخل جزيرة أبوظبي، التي لا تشملها الخطط التطويرية الاستراتيجية لشركة الدار.

وستتم الاتفاقية بين الطرفين دون أي مقابل مالي نظراً لتساوي قيمة الأراضي المتبادلة.