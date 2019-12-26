"الصقر" توقع عقدا مع "تضامن" لتسويق وثائقها التأمينية

أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني، اليوم الخميس، عن توقيع عقد مع شركة تضامن لوكالة التأمين التعاوني.

وتقوم شركة تضامن لوكالة التأمين التعاوني، بموجب الاتفاق، الذي جرى توقيعه أمس، بأعمال الوكالة التأمينية كوكيل غير حصري للقيام بتسويق وبيع وثائق التأمين التجارية والفردية في كافة مناطق المملكة العربية السعودية بين شركة الصقر للتأمين التعاوني والعملاء في جميع فروعها.

وأوضحت الشركة أن قيمة هذا العقد يتمثل في النسبة المئوية من الأقساط المحصلة من خلال الوكيل من العملاء بكل نوع من أنواع التأمين.

ويصل مدة الاتفاقية بين الطرفين إلى عام، وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابيا بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء مدة العقد الأصلية أو المتجددة بـ 30 يوما على الأقل.

وقالت الشركة أنها تتوقع مردوداً وأثراً مالياً إيجابياً يعود في المستقبل القريب على القوائم المالية للشركة.