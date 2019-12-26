6.5 مليار دولار استثمارات نوفاتك الروسية في 2020

قال ليونيد ميخلسون، رئيس شركة نوفاتاك الروسية، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في روسيا، إن الشركة تتوقع ضخ استثمارات بقيمة تزيد على 400 مليار روبل (6.5 مليار دولار) في2020.

وتبلغ الزيادة في حجم الاستثمارات نحو 116% مقارنة بخطة نوفاتك الاستثمارية للعام 2019 البالغة أكثر من 185 مليار روبل.

وفي تصريحات سابقة، قال ميخلسون، إن شركته زادت إنتاج الغاز في 2019 بنسبة 10% وإنتاج الهيدروكربونات السائلة 2%، مضيفاً أن شركته وقعت عقوداً لربع الاستثمارات الضرورية لمشروع الغاز الطبيعي المسال الثاني في القطب الشمالي.