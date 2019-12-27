"أكوا باور" و"سابك" تتشاركان بتطوير المحتوى المحلي للطاقة

أعلنت شركة "أكوا باور" السعودية عن توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بهدف تعزيز فرص الإسهام في رفع وزيادة معدلات المحتوى المحلي في قطاع الطاقة المتجددة بالسعودية.

ووقع مذكرة التفاهم كل من ثامر الشرهان، العضو المنتدب بشركة "أكوا باور"، وفؤاد موسى، نائب الرئيس للمحتوى المحلي وتطوير الأعمال بشركة "سابك"؛ حيث أشارت "أكوا باور" إلى أن إبرام الشراكة يأتي في إطار الالتزام بدورها إزاء تطوير المحتوى المحلي، وتعزيز فرص إنشاء سلاسل القيمة الشاملة في قطاع الطاقة المتجددة في المملكة.

وقال الشرهان: "إن إحدى أهم استراتيجيات (أكوا باور) هي تشجيع وتطوير المحتوى المحلي في الأسواق التي نعمل بها. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم مع شركة (سابك) في إطار مواكبتنا لاستراتيجيات المحتوى المحلي التي تعتمدها الحكومة السعودية، بهدف دعم نمو منظومة الاقتصاد السعودي وتنويع مقوماته، ولتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني، إلى جانب مساندة الشركات المحلية والمواهب السعودية الشابة".

وأضاف: "نتطلع في المرحلة القادمة من جهودنا المستمرة إلى تعزيز قدراتنا المحلية، من خلال شراكتنا مع (سابك)؛ حيث نأمل حشد الجهود حول مساعينا المشتركة المتعلقة بالمحتوى المحلي، من خلال التعاون مع كيان يشاركنا التوجه والتفكير نفسيهما، لا سيما أننا على يقين تام من أن هذه الشراكة تعدّ خطوة قوية في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الأهداف المنشودة".

وتابع الشرهان: "نشهد منافع وفوائد جمة من وراء دعم المحتوى المحلي، من خلال مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في سكاكا، وقصة النجاح التي حققها المشروع بوصفه أول مشروعات الطاقة المتجددة في السعودية. كما أننا نعمل على تطوير خبرات الشركات المحلية في قطاع الطاقة المتجددة، وتساهم جهودنا في هذا الشأن في ضخ مزيد من الاستثمارات إلى منظومة الاقتصاد السعودي".

ووفق بنود الاتفاقية، ستوفر "سابك" الدعم للجهود التي تبذلها "أكوا باور" في مجال تطوير المحتوى المحلي في المملكة، وذلك من خلال إجراء تقويمات ودراسات جدوى للفرص المحتملة في قطاع الطاقة المتجددة، خصوصاً الفرص التي يمكنها تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، إلى جانب خلق فرص عمل للمواهب السعودية.

كما ستوفر "سابك" أبحاث السوق المتعلقة بسلاسل التوريد المحلية، إلى جانب الإسهام في تسهيل فرص التعاون بين "أكوا باور" والشركاء المحليين والدوليين المحتملين ذوي الخبرات المتميزة في هذا المجال، علاوة على دعم جهود "أكوا باور" من خلال برنامجي "دايم" و"مؤهل" التابعين لشركة "سابك".

من جهتها، ستعمل "أكوا باور" على استكشاف فرص التوطين من جانب الشركاء الدوليين، بهدف دعم دراسات الجدوى التي تقوم بها "سابك". كما ستزود "أكوا باور" شركة "سابك" بأحدث اتجاهات التقنية ورؤى السوق، لدعم فرص نمو البحث والتطوير في قطاع الطاقة المتجددة على مستوى المنطقة.

وكانت "أكوا باور" قد دشنت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي شركة للاستثمار الصناعي، كذراع متخصصة في تمكين وتطوير المحتوى المحلي والتصنيع في البلاد؛ حيث ستركز وحدة الأعمال الجديدة على التوافق مع الأهداف الإلزامية المتعلقة بالمحتوى المحلي في المشروعات الجديدة بالسعودية، فضلاً عن تعزيز قدرات «أكوا باور» ومساعدتها على إنماء قاعدة الصادرات السعودية إلى الخارج، ونقل المعرفة وخلق فرص العمل.