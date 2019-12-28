هل استخدام تطبيق "توتوك" للاتصال آمن ويحمي الخصوصية؟

أصدرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات بياناً، أكدت فيه أنها "تتابع بصورة مستمرة ما أثير في الآونة الأخيرة من مزاعم ومخاوف بشأن الخصوصية لتطبيقات الاتصال الصوتي والمرئي عبر الإنترنت المعتمدة في الدولة وبالأخص تطبيق "توتوك".

وذكرت الهيئة في البيان الذي نشرته وكالة أنباء الإمارات، أن الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات يمنع منعاً تاماً التجسس وأيا من أشكاله، وأن أي فعل من تلك الأفعال يعتبر جريمة يُعاقب عليها وفق القوانين المطبقة، كما أن الهيئة تفرض معايير صارمة لحماية خصوصية المستخدمين.

وأكدت الهيئة أن تطبيقات الاتصال الصوتي والمرئي عبر الإنترنت المعتمدة في الإمارات، تخضع لهذه المعايير وتنفذها ويتم مراقبة تنفيذها بصورة مستمرة.

كما أكدت الهيئة أن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بتشجيع البيئة الاستثمارية المناسبة لدعم ريادة الأعمال والابتكار في شتى المجالات، كما تسعى الدولة لتبني ودعم أحدث التقنيات الحالية مثل الجيل الخامس للهاتف المتحرك وتقنيات "بلوك شين" و"إنترنت الأشياء" وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.